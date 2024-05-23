На Вінниччині сапери-рятувальники тренувалися знешкоджувати ворожі снаряди різних модифікацій. Використовували сучасні машини механізованого розмінування. Впродовж місяця фахівці з різних областей вивчали теорію та технічні характеристики спецавтомобілів. Згодом взялися до практики. Досвідом із нашими вибухотехніками ділилися колеги з Хорватії. Деталі - в наступному сюжеті.

Спершу теорія, потому - практика. Сапери з усієї України тренуються знешкоджувати ворожі снаряди різних модифікацій. За викладачів - хорватські фахівці. Після бойових дій у 1990-х розмінування у цій балканській країні триває досі. Тому інструктори мають чималий досвід.

Кшешимір Мар'янович, інструктор:

Теоретичний курс, упродовж якого всі рятівники вивчали технічне оснащення машини, кожну деталь, яка є всередині і як вона працює. Згодом почали оце все засвоювати на практиці: зокрема, керування машиною та ін. Передбачено, що в кожній групі є лідер, два оператори й два механіки. Це оптимальний варіант роботи групи.

Дистанційне керування такою машиною - це велика перевага.

В'ячеслав Харченко, начальник відділення піротехнічних робіт, м. Київ:

Це, по-перше, збереже багато життів саперів, по-друге, значно пришвидшить сам процес розмінування.

Важливе життя кожного піротехніка, адже робота з вибухівкою - завжди ризик.

Сергій Іскра, начальник відділення піротехнічних робіт, м. Миколаїв:

Це дуже важливо, тому що машина механізованого розмінування має дуже вагому цінність, вона керується дистанційно оператором і людина безпосередньо не так потрапляє в зону ураження вибухових предметів, які під час розмінування спрацьовують.

Щодня понад 1500 фахівців розміновують територію України. А з сучасною технікою вони працюватимуть ще ефективніше.

Роман Мазуренко, водій-сапер, м. Дніпро:

Хлопці дуже добре навчаються і дуже добре пораються із цією роботою. Тому я думаю, що в найкоротший час ми вже виїдемо на цих машинах на поля для розмінування.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій наразі є чотири десятки таких автомобілів. Але потрібно щонайменше сто. Після вишколу та отримання сертифікатів, групи саперів вирушать на виконання завдань у різні регіони країни.