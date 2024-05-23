Ізраїль відкликає своїх послів із Норвегії та Ірландії для термінових консультацій. Обидві країни вирішили визнати незалежність Палестини. Оприлюднити свою позицію невдовзі має й Іспанія. Ще швидше розкручується спіраль довкола ймовірної видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галланта. З відповідним запитом виступив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Й одразу наразився на рішучий спротив та ризик персональних санкцій. Продовжить Анна Басова.

Ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галланта прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив 20 травня. Обох вважає винними у воєнних злочинах у Секторі Гази.

Карім Хан, прокурор Міжнародного кримінального суду:

Вони мають кримінальну відповідальність за міжнародні злочини, скоєні на території держави Палестина принаймні з 8 жовтня 2023 року. А саме: використання голоду як методу війни, навмисне заподіяння страждань цивільному населенню, жорстоке поводження, напади на мирних жителів. Разом із ними волію позбавити волі й трьох бойовиків ХАМАСу - за ймовірну участь у нападах 7 жовтня, воєнні злочини проти людства.

Рішенням прокурора незадоволені обидві сторони.

Яссер аль-Сатарі, палестинська біженка:

Вони зрівняли жертву й ката. Ми маємо право захищати свою батьківщину. Як може бути, що ті, хто чинить опір і закликає до звільнення окупованих земель, стають злочинцями, а злочинці - захисниками?

Образою історичного масштабу назвав замах на свою свободу прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Каже, шокований тим, що за 80 років після Голокосту світ знову охоплений антисемітськими настроями. Утім, додає, жодні ордери не змінять його намірів винищити тероризм. Тим паче, що під юрисдикцію МКС Ізраїль не підпадає.

Беньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Ми очікуємо, що лідери вільного світу рішуче виступатимуть проти обурливого нападу МКС на невід'ємне право Ізраїлю на самооборону. І застосують усі наявні засоби, щоби зупинити цей небезпечний прецедент.

Те, що не терористи, готові довести й практично. На цих кадрах видно - поруч із засідкою ходить дитина. Ліквідувати злочинця армія оборони Ізраїлю наважується лише після того, як хлопчик відійшов.

А так у різних містах Гази відзначали Рамадан, стверджують тамтешні журналісти. Наголошують: показане аж ніяк не збігається з тим, у чому винуватять Ізраїль - штучному голоді для палестинців.

Не вважає події в Газі геноцидом і президент США Джо Байден. Більшість американського політикуму від обох партій заявою Каріма Хана обурена. Саме одностайність конгресменів - вагомий чинник, вважає міжнародний оглядач Ігор Рейтерович.

Ігор Рейтерович, політолог:

Республіканці виступили однозначно на боці Ізраїлю. І Блінкен сказав, що вони готові працювати над двопартійною підтримкою взагалі. Це дуже серйозний момент. Це означає, що й демократи, у принципі, мають таку саму позицію.

А в Білому домі вкотре наголосили: Ізраїль напризволяще не покинуть.

Джо Байден, президент США:

Ми відхиляємо заявку МКС щодо ордерів на арешт ізраїльських лідерів. Що б вони не означали, знаку рівності між Ізраїлем і ХАМАСом немає. Моя відданість безпеці єврейського народу та його праву на існування - залізна.

Проти ордерів на арешт і зрівняння у злочинах ізраїльських лідерів і терористів виступили глави британського та австрійського урядів - Ріші Сунак і Карл Негаммер. Неприпустимим зрівнювати Нетаньягу з ХАМАСом вважає і польський прем'єр Дональд Туск.

Натомість Євросоюз у своїх твердженнях обережний. Мовляв, Міжнародний кримінальний суд - незалежна організація, покликана розслідувати найсерйозніші злочини під егідою міжнародного права.

Ларс Локке Расмуссен, міністр закордонних справ Данії:

Я не можу нічого зробити, окрім, як взяти до відома їхнє рішення. Зазвичай ми не сперечаємося з судом, хоча й здається дещо незручним той факт, що нарівні з терористами згадується лідер демократичної держави.

Серед тих, на кого вже є ордер МКС - екслідер Уганди Джозеф Коні. Йому закидають вбивства, примусові шлюби, вербування в солдати дітей - загалом 36 пунктів. 2009 року у геноциді звинуватили тодішнього суданського президента Омара аль-Башира. Двома роками пізніше МКС дозволив арештувати лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Торік у березні військовим злочинцем оголосили російського диктатора путіна - за незаконну депортацію українських дітей.