В Україні більше не буде військовозобов'язаних чоловіків зі статусом "обмежено придатний". Залишається норма про повну "придатність або непридатність", яку визначатиме військово-лікарська комісія. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Це не є тотальний скринінг осіб чоловічої статі з 25 до 60 років. Це визначення певних показників здоров'я, які потрібні для військових, щоб зрозуміти, куди направити людину виконати свій конституційний обов'язок під час введення в Україні воєнного стану.

Обмежено придатний - діагноз, який функціонував для мирного часу. Головне слово було "придатний", а "обмежено" - питання в тому, що визначали, куди повинна бути людина призвана, яку функцію вона може зробити в лавах ЗСУ для того, щоб виконати свій конституційний обов'язок.

Зараз це питання більш чітко врегульовано. І визначено, що "непридатні" - це люди, з певними станами хворобами, коли людина не зможе допомогти в ЗСУ.

Ми визначили, що "придатні", але плюс як мінімум чотири розбивки є. Наприклад, придатний бути штурмовиком, придатний працювати в ТЦК, придатний працювати в силах логістики. Скрізь потрібні люди і це дозволяє нам рухатись вперед. Кризи у тут не бачу...

Якби це несло ризики, які ми не можемо нівелювати, то такий діагноз потравив би в категорію "непридатні". Якщо зараз він попав у категорію "придатні", то є певні речі. які можна доручити робити цій людині, для того, щоб вона була в поміч команді", - заявив Віктор Ляшко.