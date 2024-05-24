Що чекає на пілотів, які закінчили навчання на F-16 в США: у Повітряних силах дали відповідь [ Редагувати ]
Українські пілоти, які завершили навчання на винищувачах F-16 в Аризоні, поки що не повертаються до України. Вони відправляться до Європи.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
Навчальний процес не завершується. Зараз пілоти повертаються в Європу і будуть готуватися далі для того, щоб у подальшому прибути в Україну і продовжити виконання своїх завдань, - сказав Євлаш.
Євлаш додав, що навчання є постійним процесом, який охоплює не лише пілотів, але й інженерів. Після повернення в Україну фахівці будуть ділитися досвідом з колегами.
За словами Євлаша, перші літаки F-16, які прибудуть в Україну, виконуватимуть завдання з патрулювання та завдаватимуть удари по ворогу на лінії зіткнення.
Нагадаємо, перша група українських пілотів завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Арізоні, США.
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