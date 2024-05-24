Перша група українських пілотів закінчила навчання в США [ Редагувати ]
Перша група українських пілотів завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Арізоні, США.
Про це повідомив речник Повітряних сил Національної гвардії США Ерін Ханніган, передає Politico.
Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. Кількість пілотів та точну дату випуску не розголошують з міркувань безпеки.
За інформацією Politico, пілоти зараз прямують до Європи для додаткової підготовки.
Україна має отримати понад 60 винищувачів F-16 з Норвегії, Данії, Нідерландів та Бельгії.
Нагадаємо, бійці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25. Військові опублікували відео знищення ворожого літака.
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