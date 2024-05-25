У ВМС розповіли, чи вивела росія ракетоносії в море [ Редагувати ]
Вранці суботи, 25 травня, росія вивела в Чорне море один корабель, який не є ракетоносієм.
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
В Чорному морі один ворожий корабель, - йдеться у повідомленні.
Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
А в Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
Ситуація з кораблями у рф
Українські військові постійно "мінусують" російські кораблі. При цьому окупантам навіть не допомогло перекидання майже 15 кораблів у Новоросійськ після удару по штабу ЧФ рф восени минулого року.
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