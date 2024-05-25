Фото: військові розповіли, чи РФ вивела ракетоносії в Чорне море 25 травня (youtube)

Вранці суботи, 25 травня, росія вивела в Чорне море один корабель, який не є ракетоносієм.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

В Чорному морі один ворожий корабель, - йдеться у повідомленні.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

А в Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Ситуація з кораблями у рф

Українські військові постійно "мінусують" російські кораблі. При цьому окупантам навіть не допомогло перекидання майже 15 кораблів у Новоросійськ після удару по штабу ЧФ рф восени минулого року.