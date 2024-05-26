Фільм "Анора" про російських олігархів і секс-працівниць отримав Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю [ Редагувати ]
Головний приз 77-го Каннського кінофестивалю "Золоту пальмову гілку" отримав драматичний фільм американського режисера Шона Бейкера "Анора".
За сюжетом син російського олігарха Ваня (Марк Ейдельштейн), знайомиться у клубі Нью-Йорка з танцівницею та секс-працівницею Анорою (Майкі Медісон - "Одного разу в Голлівуді", "Крик").
Після кількох зустрічей юнак пропонує їй стати його "дівчиною на тиждень" за $15 тис. Він везе її приватним літаком у Лас-Вегас, де пара вирішує одружитися.
Нажахані батьки Вані (Олексій Серебряков та Дарина Єкамасова) вирішують докласти всіх зусиль, щоб анулювати шлюб сина.
Отримуючи нагороду, Шон Бейкер ("Проект "Флорида") присвятив її "всім секс-працівникам минулого, сьогодення та майбутнього".
Дві з трьох головних ролей зіграли російські актори Юра Борисов та Марк Ейдельштейн, якого західна преса вже охрестила "російським Тімоті Шаламе". Також в епізодичних ролях знялися Олексій Серебряков та Дар'я Єкамасова.
Комедійні ролі двох братів-мафіозі "на підхваті" у росіян зіграли актори-вірмени - Карен Карагулян і Ваче Товмасян.
Юра Борисов, Майкі Медісон, Марк Ейдельштейн
Другу за значимістю нагороду, Гран-прі фестивалю, здобула індійська драма "Все, що ми уявляємо як світло", режисером якої виступив Паял Кападіа. Володарем нагороди за найкращу режисуру став португалець Мігель Гомеш за фільм "Гранд-тур".
Нагороду найкращого актора отримав Джессі Племонс, який зіграв в абсурдистському кіноальманасі Йоргоса Лантімоса "Різновиди доброти".
Приз за найкращу жіночу роль розділили між собою виконавиці головних ролей картини "Емілія Перес": Карла Софія Гаскон, Селена Гомес, Зої Салдана та Адріана Пас. Режисер фільму - Еак Одіар.
Головою журі Каннського кінофестивалю була режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіґ.
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