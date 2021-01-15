Свою последнюю песню на испанском языке Un Año Sin Lluvia Селена Гомес выпустила еще в 2010 году Источник: Facebook

Американская певца и актриса латиноамериканского происхождения Селена Гомес выпустила первую за 10 лет испаноязычную песню De Una Vez ("Сразу"). На Youtube опубликован новый видеоклип.

В комментарии Rolling Stone артистка так прокомментировала новый клип:

Я невероятно горжусь своими латиноамериканскими корнями. Я решила спеть на испанском, а песня De Una Vez получилась своеобразным гимном любви.

Свою последнюю песню на испанском языке Un Año Sin Lluvia Селена Гомес выпустила еще в 2010 году.

В новом клипе 28-летняя звезда поет о своей творческой и личной эволюции, блуждая по комнатам в мистическом доме, которые символизируют разные периоды ее жизни. Все это время на груди певицы ярко светится сердце-кулон - символ стойкости Селены.

В 2015 году Селена Гомес призналась, что у нее диагностировали красную волчанку. В августе 2016 года она была вынуждена прервать свое мировое турне из-за обострения болезни и пройти курс лечения в реабилитационном центре.

В 2017 году звезда перенесла трансплантацию почки. Во время пересадки у Гомес разорвалась артерия, из-за чего пришлось провести неотложную операцию по ее замене с использованием вены из ноги.

Даже если вы не можете вспомнить, кто такая Селена Гомес, то как минимум слышали один из ее главных хитов - песню Love You Like A Love Song. Только на Youtube клип посмотрели 591 млн раз.

Ранее сообщалось, что Селена Гомес впервые показала огромный шрам после операции.