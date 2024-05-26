У Вовчанську на Харківщині лінія фронту наразі стабілізована, вона проходить фактично по річці Вовча. Російські війська не полишають спроб штурмувати та зайти вглиб нашої території, однак успіхів не мають. Ситуація вкрай важка, одна повністю контрольована.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Евакуація у нас відбувається з Липецького, Вовчанського напрямку, фактично Куп'янського напрямку. наразі ми вивезли понад 11 тисяч людей. Трапляється, що людей евакуюємо з пораненнями різного ступеня. Працівники поліції, наші волонтери ризикують фактично життям, однак на перше місце ставлять життя цивільних

По Вовчанську так само, приблизно залишається у місті 50 людей, наразі лінія фронту там стабілізована, вона проходить фактично по річці Вовча. Наші збройні сили намагаються відсунути ворога, покращити своє тактичне становище. Ворог не полишає спроб штурмувати, зайти вглиб нашої території, успіхів наразі немає. Ситуація вкрай важка, одна повністю контрольована нашими Збройними силами", - розповів Олег Синєгубов.