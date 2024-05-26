"Зірка року". Таку відзнаку для юних математиків запровадили у фізико-математичному ліцеї Київського національного університету Шевченка. Як це стимулює учнів займатися наукою та як змінила традиційні номінації повномасштабна війна - Валерія Глущенко продовжить.

Учням українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Шевченка вручають дипломи та медалі. Кожен - юний науковець та справжній інтелектуал!

Людмила Латишенко, директорка українського фізико-математичного ліцею КНУ ім. Т. Шевченка:

"Зірками року" стають звичайно це інтелектуальні конкурси. Найвища сходинка - це всеукраїнські учнівські олімпіади. 36 дітей цього року привезли призові місця з всеукраїнських олімпіад з фізики, математики, філософії, астрономії, інформатики та хімії. Ще цього року діти привезли призи з МАНУ... Тож, окрім олімпіад, наші діти займаються ще й наукою.

Номінація "Зірка року" стала вже щорічним конкурсом у ліцеї.

Олесь Гордійчук учень ліцею:

В нас тут в ліцеї, є дуже багато гуртків, на які я ходжу, і в цілому цього достатньо, аби займати хороші результати на олімпіадах з математики. Плюс я ходжу на додаткові гуртки та займаються вдома.

Андрій привіз перемогу зі всеукраїнських конкурсів з фізики та астрономії, які відбувалися на заході України.

Андрій Заіка, учень фізико-математичного ліцею:

Туди з'їхалися всі учасники з різних областей - олімпіада тривала 5-6 днів. Протягом яких ми мали два тури: теоретичний та практичний. Так, звісно важко, бо тривоги заважають проводити тури та спілкуватися.

В умовах війни важче концентруватися на науці - розповідають учні. Але юні вчені переконані: кожен маленький успіх, здобутий ними всупереч повітряним тривогам і ракетним небезпекам, - це внесок у спільну перемогу України.

Назарій Ілинич, учень фізико-математичного ліцею:

Я хочу навчатися в Україні, бо це моя Батьківщина, її дуже люблю. Я не хочу її покидати. Я хочу, аби вона процвітала та постійно покращувалась. Щоб це було місце, куди б хотіли приїхати всі люди з усього світу.

Загалом 36 переможців олімпіад. А номінацій - 37.

Цього року я отримав відзнаку імені Юлії Здановської. Мені це дуже важливо, і мені приємно.

Юлія - випускниця ліцею, яка загинула під час повномасштабної війни від удару ворожої ракети.

Людмила Латишенко, директор українського фізико-математичного ліцею КНУ ім. Т. Шевченка:

Вона була математикинею, і на честь неї вже другий рік поспіль буде отримувати цю номінацію дитина, яка показує найкращі здібності з вивчення математики.

Викладачі кажуть: головна мета конкурсу "Зірка року" показати дітям, що досягати високих результатів можна і в умовах війни. А бути розумним - модно за будь-яких часів.