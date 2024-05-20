Після оновлення облікових даних військовозобов'язаний може отримати направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК), яку необхідно буде пройти за місцем проживання.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в інтерв'ю NV.

Лазуткін підкреслив, що новий закон спрямований на оновлення облікових даних. За його словами, "держава має знати, скільки в неї є людей, які можуть захищати батьківщину, який стан їх здоров’я, яка їх військово-облікова спеціальність тощо".

Далі за місцем проживання, яке людина оновила, незалежно від того, яким способом оновила, може прийти направлення на ВЛК, людина має пройти її. Воно прийде не всім, і не в додатку прийде, а за місцем проживання, як повістка. І людина вже проходить ВЛК, - пояснив речник Міноборони.

Він додав, що кілька мільйонів людей не будуть одночасно направлені на ВЛК, але цей процес забезпечить якісний облік військовозобов'язаних, резервістів і призовників.

З 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який передбачає оновлення облікових даних для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Міноборони запустило додаток "Резерв+". Його потрібно завантажити на мобільний телефон для оновлення військово-облікових даних. Додаток також міститиме QR-код, що відображатиме статус військовозобовʼязаного, призовника чи резервіста.

Нагадаємо, військовозобов'язаних можуть повідомляти про призов за адресою їхнього проживання або зареєстрованого місця проживання за допомогою груп, оповіщення, до складу яких можуть входити керівник установи, що надає послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління ОСББ.