Російська Федерація 25 травня знову завдала удару по цивільному населенню України, цього разу по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Сьогодні о 20:15 прокуратура надала оновлені дані щодо наслідків російських авіаударів по будівельному гіпермаркету в Харкові.

Станом на зараз відомо про 44 поранених і 14 загиблих. Ідентифіковано 11 жертв, серед яких 12-річна дівчинка та її мати.

Також знайдено чотири фрагменти тіл людини. Наразі безвісти зниклими вважаються сім людей, - повідомили в прокуратурі.

Аналіз відео з камер спостереження показав, що в епіцентрі вибухів перебувало щонайменше 20 осіб.