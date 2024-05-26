Удар по "Епіцентру" в Харкові: в місці влучань могли перебувати 20 людей [ Редагувати ]
Російська Федерація 25 травня знову завдала удару по цивільному населенню України, цього разу по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Сьогодні о 20:15 прокуратура надала оновлені дані щодо наслідків російських авіаударів по будівельному гіпермаркету в Харкові.
Станом на зараз відомо про 44 поранених і 14 загиблих. Ідентифіковано 11 жертв, серед яких 12-річна дівчинка та її мати.
Також знайдено чотири фрагменти тіл людини. Наразі безвісти зниклими вважаються сім людей, - повідомили в прокуратурі.
Аналіз відео з камер спостереження показав, що в епіцентрі вибухів перебувало щонайменше 20 осіб.
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