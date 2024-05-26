У Рівному та Луцьку "азовці" читають лекції для містян. Поки їхні побратими б'ють ворога у Серебрянському лісі на Луганщині, бійці загону спецпризначення "Любарт", які зазнали поранень, вирішили шукати мотивованих людей, готових долучитися до "Азова". Про що розповідають на лекціях - чула Сніжана Сидорук.

Дмитро - боєць батальйону "Любарт". Зі своїм підрозділом захищав Бахмут. У місті тримали оборону взимку 23-го. Тоді саме починалися запеклі бої.

У Бахмуті чоловіка поранило.

Дмитро, боєць батальйону "Любарт" 12-ї бригади спеціального призначення "Азов":

Був дуже сильний штурм, працювала артилерія російська, нас штурмувала піхота, прилетіла міна, і уламок мені попав в руку. Міна прилетіла, залетіла, вилетіла - застрягла в рукаві.

Дмитрові тоді перебило артерію. Якби не побратими, розповідає, стік би кров'ю. Їм завдячує життям. Уже понад рік воїн на реабілітації.

Дмитро, боєць батальйону "Любарт" 12-ї бригади спеціального призначення "Азов":

Це було тяжке поранення. Мені провели дві операції. Одна операція була зі зшивання артерій, а потім через декілька місяців була трансплантація нервів через те, що два великих нерви так само були розірвані.

Відтоді Дмитро не може тримати в руках зброю. Нині молодший сержант очолив рекрутинговий центр "Азова" в Луцьку. Шукати мотивованих українців, які готові долучитися до їхньої бригади, азовці приїхали до Рівного. Тут для всіх охочих влаштували лекцію.

За спікера - командир секції зв'язку батальйону "Любарт", за позивним "Семпай". Він теж нині перебуває на відновлення - дісталося від ворожого дрона-камікадзе.

Позивний "Семпай", командир секції зв'язку батальйону "Любарт" 12-ї бригади спеціального призначення "Азов":

Голова, вухо, око, по тілу ось. Я везучий, тобто всі ці травми, які були міліметр від смерті. Виконували завдання по монтажу певних засобів, і по нас прилетів на вишці "Ланцет".

У цивільному житті до 24-го лютого "Семпай" був програмістом, тепер - військовий зв'язківець. Переконаний: успішність бою у війні сьогодні залежить від технологічних засобів.

Позивний "Семпай", командир секції зв'язку батальйону "Любарт" 12-ї бригади спеціального призначення "Азов":

Як показує наша практика, всі новинки 99,9 відсотка спочатку з'являються в нас шляхом того, що ми не отримуємо достатньо озброєння, ми вимушені шукати інші варіанти, наприклад, ФПВ вперше було застосовано в нас. Так само і по інших засобах. Ми випереджаємо ворога в цифровому радіозв'язку - ворог надолужує.

Вадиму - 18. Він - студент. Майбутній автомеханік щойно прослухав лекцію азовців. Зізнається: військовою справою цікавиться з перших днів війни.

Вадим, житель Рівного:

Дізнався про "Старлінки" більше, тобто я про них дуже мало чув, про антидронові рушниці. Приходить людина з бойовим досвідом, яка з цим стикалася дуже часто, і вона тобі розказує свій досвід з життя, тобто це набагато цікавіше слухати, і ти віриш йому.

У батальйоні "Любарт" служать переважно добровольці. Нині побратими "Мухомора" і "Семпая" б'ються з ворогом на сході України - тримають оборону в Серебрянському лісі.

"Азовці" повісток не вручають. Чекають, що до них доєднаються такі самі добровольці, як і вони. Бойовий вишкіл - гарантують.

Головне, кажуть, щоби була мотивація - захистити Україну та помститися ворогу.

Дмитро, боєць батальйону "Любарт" 12-ї бригади спеціального призначення "Азов":