У Рівному й Луцьку "азовці" читають лекції для містян [ Редагувати ]
У Рівному та Луцьку "азовці" читають лекції для містян. Поки їхні побратими б'ють ворога у Серебрянському лісі на Луганщині, бійці загону спецпризначення "Любарт", які зазнали поранень, вирішили шукати мотивованих людей, готових долучитися до "Азова". Про що розповідають на лекціях - чула Сніжана Сидорук.
Дмитро - боєць батальйону "Любарт". Зі своїм підрозділом захищав Бахмут. У місті тримали оборону взимку 23-го. Тоді саме починалися запеклі бої.
У Бахмуті чоловіка поранило.
Дмитро, боєць батальйону "Любарт" 12-ї бригади спеціального призначення "Азов":
Був дуже сильний штурм, працювала артилерія російська, нас штурмувала піхота, прилетіла міна, і уламок мені попав в руку. Міна прилетіла, залетіла, вилетіла - застрягла в рукаві.
Дмитрові тоді перебило артерію. Якби не побратими, розповідає, стік би кров'ю. Їм завдячує життям. Уже понад рік воїн на реабілітації.
Дмитро, боєць батальйону "Любарт" 12-ї бригади спеціального призначення "Азов":
Це було тяжке поранення. Мені провели дві операції. Одна операція була зі зшивання артерій, а потім через декілька місяців була трансплантація нервів через те, що два великих нерви так само були розірвані.
Відтоді Дмитро не може тримати в руках зброю. Нині молодший сержант очолив рекрутинговий центр "Азова" в Луцьку. Шукати мотивованих українців, які готові долучитися до їхньої бригади, азовці приїхали до Рівного. Тут для всіх охочих влаштували лекцію.
За спікера - командир секції зв'язку батальйону "Любарт", за позивним "Семпай". Він теж нині перебуває на відновлення - дісталося від ворожого дрона-камікадзе.
Позивний "Семпай", командир секції зв'язку батальйону "Любарт" 12-ї бригади спеціального призначення "Азов":
Голова, вухо, око, по тілу ось. Я везучий, тобто всі ці травми, які були міліметр від смерті. Виконували завдання по монтажу певних засобів, і по нас прилетів на вишці "Ланцет".
У цивільному житті до 24-го лютого "Семпай" був програмістом, тепер - військовий зв'язківець. Переконаний: успішність бою у війні сьогодні залежить від технологічних засобів.
Позивний "Семпай", командир секції зв'язку батальйону "Любарт" 12-ї бригади спеціального призначення "Азов":
Як показує наша практика, всі новинки 99,9 відсотка спочатку з'являються в нас шляхом того, що ми не отримуємо достатньо озброєння, ми вимушені шукати інші варіанти, наприклад, ФПВ вперше було застосовано в нас. Так само і по інших засобах. Ми випереджаємо ворога в цифровому радіозв'язку - ворог надолужує.
Вадиму - 18. Він - студент. Майбутній автомеханік щойно прослухав лекцію азовців. Зізнається: військовою справою цікавиться з перших днів війни.
Вадим, житель Рівного:
Дізнався про "Старлінки" більше, тобто я про них дуже мало чув, про антидронові рушниці. Приходить людина з бойовим досвідом, яка з цим стикалася дуже часто, і вона тобі розказує свій досвід з життя, тобто це набагато цікавіше слухати, і ти віриш йому.
У батальйоні "Любарт" служать переважно добровольці. Нині побратими "Мухомора" і "Семпая" б'ються з ворогом на сході України - тримають оборону в Серебрянському лісі.
"Азовці" повісток не вручають. Чекають, що до них доєднаються такі самі добровольці, як і вони. Бойовий вишкіл - гарантують.
Головне, кажуть, щоби була мотивація - захистити Україну та помститися ворогу.
Дмитро, боєць батальйону "Любарт" 12-ї бригади спеціального призначення "Азов":
Заради тих людей, які вже так довго воюють, я закликаю добровольців вступати й в нашу бригаду, і в інші військові організми Сил оборони України для того, щоб врятувати нашу державу, а також допомогти хлопцям і дівчатам, які зараз тримають фронт.
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