Кім повідомив про приліт у Снігурівці: що відомо [ Редагувати ]
В Снігурівці на Миколаївщині росіяни завдали удару по мийці самообслуговування.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Внаслідок удару є двоє поранених. Постраждала дівчина знаходиться у важкому стані.
Надважлива військова ціль - відкрита мийка. раша - терористи, - написав Кім.
Нагадаємо, російські війська скинули КАБ на село Богуславка Ізюмського району. Є жертва, серед поранених - діти.
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