Росіяни вдарили по селу під Ізюмом: є жертва, серед поранених діти [ Редагувати ]
Російські війська скинули КАБ на село Богуславка Ізюмського району. Є жертва, серед поранених - діти.
Про це повідомляє в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Обстріл КАБ. Зруйновано 2 приватних будинки та пошкоджено 8 приватних будинків. Загинула жінка", - розповів він.
Крім того, постраждали дві жінки, один чоловік та два хлопця - 13 і 9 років.
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