У понеділок, 27 травня, в Харкові вчергове пролунали вибухи. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Також в пабліках зʼявилась інформація про те, що окупанти вдарили КАБом по центру міста. Терехов підтвердив цю інформацію:

Прильоти у Харкові. Попередньо у центрі міста.

"Приліт у промзону Холодногірського району міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється", - додав він.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ відновили позиції на півночі Харківщини.