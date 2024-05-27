"В Харкові прильоти у центрі міста" - Терехов [ Редагувати ]
У понеділок, 27 травня, в Харкові вчергове пролунали вибухи. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
Також в пабліках зʼявилась інформація про те, що окупанти вдарили КАБом по центру міста. Терехов підтвердив цю інформацію:
Прильоти у Харкові. Попередньо у центрі міста.
"Приліт у промзону Холодногірського району міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється", - додав він.
Раніше ми писали про те, що ЗСУ відновили позиції на півночі Харківщини.
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