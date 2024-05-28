Латвія надасть ще €20 млн на створення армії безпілотників для України [ Редагувати ]
Цього року Латвія інвестує в коаліцію безпілотників для України 20 мільйонів євро. І таку саму суму країна вкладе в розвиток власного потенціалу для оснащення безпілотниками своїх військ.
Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, передає LSM.
Бачачи важливість безпілотників у війні та керуючись досвідом України, ми можемо оголосити про запуск дронової ініціативи цього року. Ми можемо метафорично говорити про створення армії безпілотників, — сказав Спруд.
Це означає, що Латвія не лише постачатиме Україні безпілотники, а й ще активніше впроваджуватиме ці технології у власних Збройних силах.
20 млн євро, виділені для України, передбачають як створення інфраструктури, так і закупівлю безпілотників, зокрема у латвійських компаній на суму не менше 10 млн євро.
Спруд зазначив, що наразі випробування безпілотників пройшли 7 компаній, з якими ведуться переговори про закупівлю дронів уже в червні.
Наші амбіції — до 1000 безпілотників, які також можуть бути направлені на підтримку України, — додав міністр.
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