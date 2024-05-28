Цього року Латвія інвестує в коаліцію безпілотників для України 20 мільйонів євро. І таку саму суму країна вкладе в розвиток власного потенціалу для оснащення безпілотниками своїх військ.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, передає LSM.

Бачачи важливість безпілотників у війні та керуючись досвідом України, ми можемо оголосити про запуск дронової ініціативи цього року. Ми можемо метафорично говорити про створення армії безпілотників, — сказав Спруд.

Це означає, що Латвія не лише постачатиме Україні безпілотники, а й ще активніше впроваджуватиме ці технології у власних Збройних силах.

20 млн євро, виділені для України, передбачають як створення інфраструктури, так і закупівлю безпілотників, зокрема у латвійських компаній на суму не менше 10 млн євро.

Спруд зазначив, що наразі випробування безпілотників пройшли 7 компаній, з якими ведуться переговори про закупівлю дронів уже в червні.