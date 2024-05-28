Росіяни активізували штурми в районі Кринок, а також на Оріхівському напрямку. Проте ворог не досяг успіху.

Про це розповів Дмитро Плетенчук, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"За минулу добу втрати ворога були більші, ніж зазвичай. 216 осіб - загальні, зокрема, 101 загиблий. Вчора було достатньо гаряче у нашій зоні відповідальності. Пропорційність втрат залежить від того, наскільки активний ворог. До цього у нас був такий собі, не те, що період затишшя, але штурмів було трішки менше.

Активізувалися росіяни саме вчора, вони намагаються показати результат. Як ви бачите, здебільшого це саме Кринки. Досягти якихось успіхів на цьому напрямку їм не вдається.

Варто зазначити, що логістика на лівий берег завжди була складна, оскільки ти знаходишся на відкритій воді, і ворог тебе бачить. Складно все - і підвоз боєприпасів, евакуація поранених, ротація особового складу, але морська піхота з честю ці завдання виконує", - сказав Плетенчук.