Нідерланди хочуть зібрати та передати Україні Patriot у короткостроковій перспективі [ Редагувати ]
Нідерланди, за сприяння інших країн-власників Patriot, хочуть зібрати і передати Україні систему Patriot у короткостроковій перспективі. Для цього Амстердам надасть основні компоненти з власних запасів і звернуться до європейських країн з проханням додати основні компоненти.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Нідерландів.
Нідерланди склали карту країн, які могли б надати запчастини та боєприпаси зі своїх запасів. Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен закликає ці країни взяти участь у проекті.
"Ми ведемо переговори з країнами про складання системи Patriot, а також про навчання українських екіпажів. З нашою пропозицією, а також якщо інші потенційні країни-партнери зможуть надати запчастини та боєприпаси, ми зможемо надати Україні щонайменше одну повну систему в короткостроковій перспективі", - заявила вона.
Міністр зазначила, що уряд Нідерландів розуміє, що систем Patriot бракує, але вказує, що Україна також бореться за Європу, а її військовий потенціал, виробництво енергії та життєво важлива інфраструктура щодня зазнають нападів.
Нідерланди хочуть, щоб система Patriot була введена в експлуатацію в Україні якомога швидше.
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