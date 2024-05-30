Держсекретар США Ентоні Блінкен припустив, що адміністрація Байдена може бути відкрита до дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території рф.

Про це повідомляє The New York Times.

Блінкен зазначив, що США не заохочували і не дозволяли такі атаки, але підкреслив, що українці повинні самостійно вирішувати, як найкраще захищати себе. Він додав, що уряд США "адаптується й коригує свою позицію в міру потреби" залежно від розвитку війни.

Також він відповів на запитання журналіста, чи його слова про "адаптацію і коригування" означають можливу підтримку ударів України американською зброєю по території рф.