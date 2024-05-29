США візьму участь у саміті миру України, який пройде у Швейцарії у червні. Проте невідомо, чи буде присутній президента США Джо Байден. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

Як ви знаєте, ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені у цьому майбутньому саміт.

При цьому речниця, відповідаючи на питання ЗМІ, заявила, що не має конкретної інформації про участь Байдена у саміті миру.

Для нас важливо продовжувати переконуватись, що Україна має усі можливості, необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого та міцного миру.

Вона наголосила на наданні швидкої підтримки України, щоб уникнути атак, як це було у Харкові 25 травня. Тоді росіяни атакували "Епіцентр", де перебували десятки людей.

Раніше ми писали про те, що рішення Саміту миру передадуть рф.