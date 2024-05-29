Білий дім підтвердив участь США у саміті миру [ Редагувати ]
США візьму участь у саміті миру України, який пройде у Швейцарії у червні. Проте невідомо, чи буде присутній президента США Джо Байден. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.
Як ви знаєте, ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені у цьому майбутньому саміт.
При цьому речниця, відповідаючи на питання ЗМІ, заявила, що не має конкретної інформації про участь Байдена у саміті миру.
Для нас важливо продовжувати переконуватись, що Україна має усі можливості, необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого та міцного миру.
Вона наголосила на наданні швидкої підтримки України, щоб уникнути атак, як це було у Харкові 25 травня. Тоді росіяни атакували "Епіцентр", де перебували десятки людей.
Раніше ми писали про те, що рішення Саміту миру передадуть рф.
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