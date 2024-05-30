Втрати ворога на нашій ділянці 1 до 30: Кирило Верес розповів про бої на напрямку Соледар-Сіверськ (відео) [ Редагувати ]
На напрямку Соледар-Сіверськ, де триває оборону батальйон К-2 54 ОМБр в останні п'ять днів російські війська взяли оперативну паузу. За останній місяць ворог зазнав дуже великих втрат і накопичує резерви. Втрати росіян на цій ділянці фронту становлять 1 до 30.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів командир батальйону К-2, Герой України Кирило Верес.
"У смузі відповідальності нашого підрозділу останні п'ять днів настала тактична чи оперативна пауза, противник за минулий місяць зазнав дуже великих втрат. Минулий місяць видався дуже важким для нашого колективу, було безліч атак противника як у піхотному порядку, так і механізованими колонами.
Було так, як на початку війни. Тобто великі колони, кілометрові - 18-20 одиниць бронетехніки. Противник знову наступав, як в 2022 році. Перевага противника була набагато більша, ніж у нас.
Наш підрозділ атакували близько 5 батальйонів на протязі всього місяця. Але ми позиції відстояли, втрачених позицій немає. І на сьогоднішній день він в оперативній паузі, накопичує резерви. Ми думаємо, що найближчими днями знову почнеться активна бойова фаза...
Втрати ворога на нашій ділянці один до 30", - розповів Кирило Верес.
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