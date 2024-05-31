З українців призовного віку в Польщі можуть сформувати підрозділ для ЗСУ — Сікорський [ Редагувати ]
Польща планує створити для ЗСУ підрозділ із українських чоловіків призовного віку, що проживають у країні, як ефективнішу форму допомоги, ніж відправлення польських військових інструкторів до України.
Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський у Празі під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, повідомляє Польська агенція преси.
Польща розглянула запит України щодо навчання, але ми дійшли висновку, що буде безпечніше й ефективніше підготувати український підрозділ з українців у Польщі, які підлягають призову до української армії, і що це буде ефективніший спосіб допомогти Україні, — пояснив міністр.
Раніше він зазначав, що можливе відправлення польських військових до України.
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