Польща планує створити для ЗСУ підрозділ із українських чоловіків призовного віку, що проживають у країні, як ефективнішу форму допомоги, ніж відправлення польських військових інструкторів до України.

Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський у Празі під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, повідомляє Польська агенція преси.

Польща розглянула запит України щодо навчання, але ми дійшли висновку, що буде безпечніше й ефективніше підготувати український підрозділ з українців у Польщі, які підлягають призову до української армії, і що це буде ефективніший спосіб допомогти Україні, — пояснив міністр.

Раніше він зазначав, що можливе відправлення польських військових до України.