Двоє людей загинули внаслідок пожежі на нафтопереробному підприємстві в Ухті, повідомляють росЗМІ.

У резервуарному парку НПЗ в Ухті спалахнув резервуар РВС-10000 (на 10 тисяч кубометрів), повідомила адміністрація Республіки Комі. На місці працюють 74 співробітники МНС росії та 22 одиниці техніки.

Попередньо обидва загиблі - працівники підрядної організації заводу. Крім них чотири людини госпіталізовані з опіками та отруєнням газом.

Причини пожежі не уточнюються. За попередніми даними відбулася розгерметизація в резервуарному парку. Займання сталося всередині резервуару. Наразі його охолоджують, і пожежники готуються проводити "пінну атаку". При цьому дах резервуару частково зруйнований. Загрози поширення вогню на інший резервуар немає.

За даними "Бази", версія атаки безпілотників не розглядається.

На якому конкретно підприємстві сталася пожежа, влада не повідомила. Уточнюється лише, що завод розташований за 4 км від міста Ухта. За даними "Яндекс Карт", поблизу Ухти знаходиться лише одне нафтопереробне підприємство паливного профілю - "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереробка". Завод переробляє суміш нафт, що видобуваються на родовищах Республіки Комі, його потужність 6,2 млн тонн.

Нагадаємо, глава Пентагону порадив Україні атакувати інші цілі замість російських НПЗ.