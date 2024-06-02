Скрипаль з Харкова Дмитро Удовиченко переміг на музичному конкурсі імені королеви Єлизавети серед скрипалів. Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Дмитро Удовиченко виграв головний приз - премію королеви Матильди у розмірі 25 000 євро. Також українець матиме змогу дати численні концерти у Бельгії та за кордоном.

А ще - впродовж чотирьох років зможе грати на скрипці Страдіварі "Хаггінс" 1708 року ,яку йому надасть Nippon Music Foundation.

Конкурс імені королеви Єлизавети у різні роки нагороджує видатних музикантів у п’яти різних дисциплінах - скрипка, голос, віолончель, фортепіано та композиція.

Дмитро Удовиченко навчався у Харківській спеціалізованій музичнійу школі-інтернаті у Людмили Вареніної та в Університеті мистецтв Фолькванг у німецькому Ессені у Бориса Гарлицького.

У 2022 році його прийняли до класу Крістіана Тецлафа до Академії Кронберга. Дмитро Удовиченко став переможцем конкурсу Хейфеца у Вільнюсі, конкурсу в Одесі та Гран-прі конкурсу імені Андреа Постакіні у Фермо.

У 2018 році він виграв другу премію, приз глядацьких симпатій та приз інтернет-спільноти на конкурсі Йозефа Йоахіма в Ганновері. Зовсім нещодавно він був удостоєний третьої премії конкурсу Сібеліуса та першої премії на конкурсах у Сінгапурі та Монреалі.