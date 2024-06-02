Скрипаль з Харкова Дмитро Удовиченко переміг на конкурсі імені королеви Єлизавети (відео) [ Редагувати ]
Скрипаль з Харкова Дмитро Удовиченко переміг на музичному конкурсі імені королеви Єлизавети серед скрипалів. Про це повідомляється на сайті конкурсу.
Дмитро Удовиченко виграв головний приз - премію королеви Матильди у розмірі 25 000 євро. Також українець матиме змогу дати численні концерти у Бельгії та за кордоном.
А ще - впродовж чотирьох років зможе грати на скрипці Страдіварі "Хаггінс" 1708 року ,яку йому надасть Nippon Music Foundation.
Конкурс імені королеви Єлизавети у різні роки нагороджує видатних музикантів у п’яти різних дисциплінах - скрипка, голос, віолончель, фортепіано та композиція.
Дмитро Удовиченко навчався у Харківській спеціалізованій музичнійу школі-інтернаті у Людмили Вареніної та в Університеті мистецтв Фолькванг у німецькому Ессені у Бориса Гарлицького.
У 2022 році його прийняли до класу Крістіана Тецлафа до Академії Кронберга. Дмитро Удовиченко став переможцем конкурсу Хейфеца у Вільнюсі, конкурсу в Одесі та Гран-прі конкурсу імені Андреа Постакіні у Фермо.
У 2018 році він виграв другу премію, приз глядацьких симпатій та приз інтернет-спільноти на конкурсі Йозефа Йоахіма в Ганновері. Зовсім нещодавно він був удостоєний третьої премії конкурсу Сібеліуса та першої премії на конкурсах у Сінгапурі та Монреалі.
по темі
Букерівську премію отримала німкеня Дженні Ерпенбек за роман "Кайрос" (Kairos) про соціалістичну Німеччину
Найкращим мистецьким навчальним закладом стала Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. Рейтинг мистецьких закладів вищої освіти представили Інститут соціологічних досліджень Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана та дослідницька компанія Active Group
Дівчина з дитинства захоплюється танцями, займалась у різних гуртках у рідному місті на Донеччині. А після переїзду вирішила втілити мрію і почати навчати танцювальної майстерності місцеву малечу. Танцювальні заняття бачила наша знімальна група.
Напередодні, на вокзалі, натовп шанувальників і журналістів зустрічав Альону Альону, але без Джері Гейл. Тож, чому повернулись не дуетом? І яку несподіванку влаштували українській реп-виконавиці? Валерія Глущенко про все далі.
Концерт, де головні артисти - діти з особливими освітніми потребами. Такий захід влаштували у Києві до Дня матері. І там теж знайшлося місце для благодійності. Виступи бачив Анатолій Журавльов.