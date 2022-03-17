Скрипаль Ілля Сметанін виявився російським шпигуном. Він грав у Академічному камерному оркестрі Волинської обласної філармонії "Кантабіле".

У ніч з 23 на 24 лютого тривожний гул на луцькому летовищі сповістив про те, що почалася війна. Наведення для російських ракет дав Ілля Сметанін. Поки наші льотчики підіймали літаки у небо, зрадник їх обдзвонював, щоб запитати, куди летять, аби далі інформацію передавати спецслужбам Росії.

Та атака була не єдиною - 11 березня повторно у Луцьк прилетіли ракети. Вони забрали життя чотирьох людей й скалічили близько десятка.