Скрипаль Ілля Сметанін виявився російським шпигуном [ Редактировать ]
Скрипаль Ілля Сметанін виявився російським шпигуном. Він грав у Академічному камерному оркестрі Волинської обласної філармонії "Кантабіле".
У ніч з 23 на 24 лютого тривожний гул на луцькому летовищі сповістив про те, що почалася війна. Наведення для російських ракет дав Ілля Сметанін. Поки наші льотчики підіймали літаки у небо, зрадник їх обдзвонював, щоб запитати, куди летять, аби далі інформацію передавати спецслужбам Росії.
Та атака була не єдиною - 11 березня повторно у Луцьк прилетіли ракети. Вони забрали життя чотирьох людей й скалічили близько десятка.
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