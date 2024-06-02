У Рівному двічі переселенка відкрила салон краси завдяки "єРоботі" [ Редагувати ]
Перукарка з прифронтової Костянтинівки відкрила у Рівному салон краси. Переселенка скористалася програмою "єРобота". Наскільки складним був шлях починати власну справу з нуля? Про все розповіла нашим кореспондентам.
Це янгол-охоронець. Стоїть на моєму робочому місці. Він завжди був зі мною, і все.
Цю статуетку янгола Ірина Геворгян вивезла, коли тікала від обстрілів з Костянтинівки. Тепер фігурка стоїть у її новому салоні краси у Рівному. Починати довелося все з нуля. Ірина - двічі переселенка. Жінка родом із Горлівки.
Ірина Геворгян, переселенка з Донеччини:
Салони в мене були ще в до 14 го року в Горлівці, бо я вдруге переміщена особа, і там в мене були два салони, був великий колектив, все було ок, але потім місто було анексоване - виїхали й вже заново будувала своє життя в Костянтинівці на підконтрольній території. У 16-му році там купили квартиру, зробили ремонт, перепланування, але сталося як сталося.
У сфері краси жінка працює вже понад 20 років. Повернутися у справу свого життя Ірині допоміг грант від держави. Завдяки урядовому проєкту "єРобота" за програмою "Власна справа" отримала 250 тисяч гривень. На ці кошти купила меблі, перукарські крісла та обладнання. Приміщення орендувала.
Ірина Геворгян, переселенка з Донеччини:
Шукала просто приміщення, де можна на більш вигідних умовах. Я дуже швидко все робила, рівно місяць. Тут все робили майстри, а там по кабінетах я сама робила ремонти. Так ніколи до цього взагалі нічого не вміла, але прийшлось.
Тепер Ірина увесь час проводить у своєму новому салоні. Каже, хоче дарувати рівнянам трохи краси. Поки підприємиця працює сама, але за умовами гранту має створити ще два робочі місця.
Ірина Геворгян, переселенка з Донеччини:
Мені потрібно майстри. Ви бачите, що місця вже зроблені, і потрібні майстри хоч на оренду і на оформлення, бо місця багато. Звісно, хотілося б працевлаштувати якихось внутрішньо переміщених осіб, допомогти ще комусь.
Ірина Геворгян стала 21-ю переселенкою, яка завдяки мікрогранту започаткувала власну справу на Рівненщині, розповіли в обласному центрі зайнятості. Лише цьогоріч схвалили бізнес-проєкти майже трьом сотням людей і це лише з-поміж цивільних. А це понад пів тисячі нових робочих місць. Урядова програма "єРобота" діє вже майже три роки.
Надія Плютинська, директорка Рівненського обласного центру зайнятості:
З початку дії програми мікрогранти схвалено 1430 позитивних рішень, з яких уже 1223 особи отримали на сьогодні фінансування в межах трьохсот мільйонів і одночасно створено 1662 робочих місця.
Позичені у держави кошти Ірина Геворгян повертатиме податками. Жінка певна, це хороша ініціатива підтримки бізнесу під час війни, адже без такої безвідсоткової позики у чверть мільйона гривень навряд чи наважилася б втретє починати все з нуля.
Треба будувати життя, треба якось жити далі, сподіваємось на все найкраще.
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