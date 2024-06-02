В Ужгороді влаштували акцію "Маленькі серця волелюбної України" [ Редагувати ]
В Ужгороді волонтери влаштували акцію "Маленькі серця волелюбної України". На дітей чекав концерт та розваги з аніматорами, а волонтери тим часом збирали кошти для військових. Продовжить Мар'яна Мартин.
Пані Мирослава добре знається на плетінні маскувальних сіток. Їх разом з волонтерами виготовляє для військових ще з 2014-го. Нині навчає цього дітвору.
Чому ми робимо густо-густо? Щоб ворожі дрони не бачили, не засікли наші позиції, наші танки, наших захисників. Густенько-густенько робимо.
Щойно розпочала майстерклас - діти шикуються в чергу, щоб спробувати.
Даніела - жителька Ужгорода:
Сітка для того, щоб вплітати нитки й відправляти для воєнних. Щоб вони могли замаскуватися, і щоб до них ракети не попали. Я думаю про перемогу.
Тим часом на іншій локації в хід пішли олівці та фарби.
Іванна - жителька Ужгорода:
Цей малюнок для ЗСУ, я тут намалювала свої руки із сердечком. Я тут пишу: слава Україні, Героям слава, і якесь побажання. Я хочу, щоб вони повернулися живі, і щоб ми перемогли.
Свій малюнок з побажаннями Іванна залишила волонтерам. Вони передадуть його разом з іншими посланнями нашим захисникам.
Ольга Чиж - волонтерка:
Щотижня провідуємо військових у шпиталях, то ми їм буде нести ці малюночки. Ви - наша надія, ми у вас віримо, перемога за нами, ці їхні маленькі сердечка вірять в нашу перемогу так, як і ми дорослі.
Окрім дитячого свята, розгорнули й благодійний ярмарок та майстеркласи.
Галина - волонтерка:
Робимо ангела з ниточок. Це такий помічник наш. Він на небі, але він тут на землі обов'язково... У будь-який колір обираються крильця...
Цього янгола Ліза зробила разом з мамою. Пані Яна розповідає, на початку великої війни переїхали в Ужгород з Харкова. Її чоловік нині боронить Україну на фронті. Подарунок зробили саме для нього.
Яна - переселенка з Харкова:
Без тилу нічого там, звісно, гріє душу, і це як для його сім'ї його це так само радує, бо для чого вони там стоять, щоб було якесь нормальне життя і зараз, і потім.
Волонтери кажуть: мають на меті подарувати свято дітям, а ще спільними зусиллями наблизити перемогу України.
Мирослава Данканич - волонтерка:
Ми збираємо на "Мавік" - це такий маленький дрон. Для дітей ми робимо якусь радість, щоб діти себе більш комфортно відчували, щоб не відчували того, що в нас в країні йде війна.
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Ініціатива належить місцевому благодійному фонду. У співпраці з меценатами в різні регіони України вони передали вже понад 40 тисяч кущів троянд. В обмін на квіти всі учасники скеровували кошти на потреби наших оборонців.
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