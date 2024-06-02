В Ужгороді волонтери влаштували акцію "Маленькі серця волелюбної України". На дітей чекав концерт та розваги з аніматорами, а волонтери тим часом збирали кошти для військових. Продовжить Мар'яна Мартин.

Пані Мирослава добре знається на плетінні маскувальних сіток. Їх разом з волонтерами виготовляє для військових ще з 2014-го. Нині навчає цього дітвору.

Чому ми робимо густо-густо? Щоб ворожі дрони не бачили, не засікли наші позиції, наші танки, наших захисників. Густенько-густенько робимо.

Щойно розпочала майстерклас - діти шикуються в чергу, щоб спробувати.

Даніела - жителька Ужгорода:

Сітка для того, щоб вплітати нитки й відправляти для воєнних. Щоб вони могли замаскуватися, і щоб до них ракети не попали. Я думаю про перемогу.

Тим часом на іншій локації в хід пішли олівці та фарби.

Іванна - жителька Ужгорода:

Цей малюнок для ЗСУ, я тут намалювала свої руки із сердечком. Я тут пишу: слава Україні, Героям слава, і якесь побажання. Я хочу, щоб вони повернулися живі, і щоб ми перемогли.

Свій малюнок з побажаннями Іванна залишила волонтерам. Вони передадуть його разом з іншими посланнями нашим захисникам.

Ольга Чиж - волонтерка:

Щотижня провідуємо військових у шпиталях, то ми їм буде нести ці малюночки. Ви - наша надія, ми у вас віримо, перемога за нами, ці їхні маленькі сердечка вірять в нашу перемогу так, як і ми дорослі.

Окрім дитячого свята, розгорнули й благодійний ярмарок та майстеркласи.

Галина - волонтерка:

Робимо ангела з ниточок. Це такий помічник наш. Він на небі, але він тут на землі обов'язково... У будь-який колір обираються крильця...

Цього янгола Ліза зробила разом з мамою. Пані Яна розповідає, на початку великої війни переїхали в Ужгород з Харкова. Її чоловік нині боронить Україну на фронті. Подарунок зробили саме для нього.

Яна - переселенка з Харкова:

Без тилу нічого там, звісно, гріє душу, і це як для його сім'ї його це так само радує, бо для чого вони там стоять, щоб було якесь нормальне життя і зараз, і потім.

Волонтери кажуть: мають на меті подарувати свято дітям, а ще спільними зусиллями наблизити перемогу України.

Мирослава Данканич - волонтерка: