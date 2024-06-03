Нідерланди дозволять Україні завдавати ударів по території РФ з винищувачів F-16 [ Редагувати ]
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен запевнила, що 24 винищувачі F-16, які Нідерланди передадуть Україні, можуть бути використані для ударів по цілях на території росії.
Про це повідомляє Politico.
Оллонгрен зазначила, що Нідерланди не будуть вводити обмеження, як у випадку з Бельгією, де прем'єр-міністр Александр Де Кроо застеріг Київ від польотів винищувачів F-16 в російському повітряному просторі.
Обмеження в бельгійському стилі не існує. Ми застосовуємо той самий принцип, який ми застосовували до кожної іншої поставки сил і засобів, а саме: як тільки ми передаємо їх Україні, вони можуть ними користуватися, - заявила Оллонгрен.
Вона додала, що Амстердам лише просить Україну дотримуватися міжнародного права і права на самооборону, як зазначено в Статуті ООН, "що означає, що вони будуть використовувати літаки для ураження військових цілей, необхідних для самооборони".
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