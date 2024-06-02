Україна може збивати літаки над рф німецькими Patriot, - генерал [ Редагувати ]
Україна може збивати військову авіацію в повітряному просторі росії за допомогою німецьких систем Patriot. Це передбачає дозвіл Берліна на використання німецької зброї для ударів по російській території.
Про це заявив керівник робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг, повідомляє Tagesschau.
Цілком можливо, що системи Patriot тепер також будуть використовуватися в районі Харкова. Вони чудово підходять для боротьби з російською авіацією, яка може застосовувати керовані авіабомби, - сказав німецький генерал.
Однак, за його словами, відповідальність за використання систем протиповітряної оборони Patriot лежить виключно на українських військових.
Вони можуть розгортати їх в рамках міжнародного права. Ми маємо велику впевненість, що українці не лише дотримаються цього, але й зроблять це з великою тактичною майстерністю і досягнуть успіху в цьому, - наголосив Фройдінг.
Як відомо, Німеччина передала Україні дві свої системи ППО Patriot, ще одна - в процесі передачі.
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