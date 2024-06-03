Ворог поширює ІПСО про те, що в Херсоні нібито "планують провокації з інсценування загибелі мирних жителів". Єдиною загрозою для міста є російські військові.

Про це повідомляє Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Прокудін зазначив, що російські терористи вже півтора року обстрілюють цивільні об'єкти Херсона та вбивають його жителів. Наразі єдиною загрозою для міста є росія, від якої можна очікувати "страшних провокацій".