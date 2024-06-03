В Херсоні містян закликали не виходити на вулиці: існує ризик провокації [ Редагувати ]
Ворог поширює ІПСО про те, що в Херсоні нібито "планують провокації з інсценування загибелі мирних жителів". Єдиною загрозою для міста є російські військові.
Про це повідомляє Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.
Прокудін зазначив, що російські терористи вже півтора року обстрілюють цивільні об'єкти Херсона та вбивають його жителів. Наразі єдиною загрозою для міста є росія, від якої можна очікувати "страшних провокацій".
Дорогі херсонці, будь ласка, найближчим часом без гострої потреби не пересувайтеся вулицями. І обовʼязково реагуйте на сигнали повітряної тривоги, - додав голова ОВА.
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