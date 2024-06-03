У неділю, 2 червня, до Миколаївської області повернулися п'ятеро дітей-сиріт, яких росіяни незаконно депортували з України у 2022 році.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Facebook, де він поділився цією радісною новиною.

Сьогодні (2 червня, - Ред.) ми зустріли в Миколаєві п'ятьох вихованців Новопетрівської спеціальної школи, які 2022-го пережили жахи депортації росіянами, - наголосив очільник Миколаївської ОВА.

Він розповів, що в березні 2022 року заклад опинився в окупації. У липні 2022 року військовослужбовці рф силоміць вивезли дітей та персонал до Херсонщини, а звідти - до Краснодарського краю.