В Україну повернули п'ятьох дітей-сиріт, викрадених росіянами два роки тому [ Редагувати ]
У неділю, 2 червня, до Миколаївської області повернулися п'ятеро дітей-сиріт, яких росіяни незаконно депортували з України у 2022 році.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Facebook, де він поділився цією радісною новиною.
Сьогодні (2 червня, - Ред.) ми зустріли в Миколаєві п'ятьох вихованців Новопетрівської спеціальної школи, які 2022-го пережили жахи депортації росіянами, - наголосив очільник Миколаївської ОВА.
Він розповів, що в березні 2022 року заклад опинився в окупації. У липні 2022 року військовослужбовці рф силоміць вивезли дітей та персонал до Херсонщини, а звідти - до Краснодарського краю.
"У листопаді того ж року дітей разом із супроводжуючими вдалося повернути з території росії до Грузії", - зауважив посадовець.
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