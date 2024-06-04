У Києві двоє прихильників "русского мира" напали на дівчину через те, що вона відмовилась розмовляти російською. Про це постраждала - волонтерка та дружина військовослужбовця - розповіла в Instagram.

2 червня дівчина поверталася з прощання на Майдані з парамедикинею "Госпітальєрів" Іриною "Чекою" Цибух.

Я пішки йшла додому від зупинки електрички "Куренівка". При виході з підземного переходу два чоловіки почали звертатися до мене в фамільярному та вульгарному тоні. На це я рівно сказала, що не розумію російську, обігнавши їх. Чоловік в смугастому почав насміхатися і сказав, що через місяць я все буду "розуміти", бо приїдуть узькі і "ви*буть мене і таких, як я". І ще купу подібного бруду щодо українців, мови і мене особисто. Я увімкнула камеру. Далі те, що на відео.

Коли чоловік у смугастому поло плюнув їй в обличчя, дівчині довелося припинити запис. У цей час агресор вихопив у неї телефон. Його поплічник почав штовхати та бити дівчину.

Добре, що я була в окулярах. Удвох вони викрикували безперервні погрози в мій бік. Скидалось на те, що вони збираються піти з моїм девайсом. Я вимагала віддати телефон. Мені вдалося декілька разів проїхатися по пиці смугастого. Він втратив рівновагу і впав. У цьому двіжі я отримала від когось з них удари по ногах (гематома, ссадна). Зате, вдалося вирвати свій телефон. У моменті, коли я підіймалася, друг смугастого з розмаху влупив мені долонею плюху. По окулярах та носі (трохи болить, хрящ цілий, болить голова, очі цілі, скло не розбилось).

Жінка написала заяви в поліцію та СБУ на агресивних адептів "русского мира".