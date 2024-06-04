У Києві ввели екстрені відключення світла [ Редагувати ]
У Києві сьогодні, 4 червня застосовують екстрені відключення світла. Графіки планових відключень наразі не діють.
Про це повідомляє в Facebook директор компанії YASNO Сергій Коваленко.
"День. Київ вийшов за ліміти. "Укренерго" дав команду на екстрені відключення. Графіки не працюють", - написав Коваленко.
Зауважимо, ще вчора жителів столиці попереджали, що для міста збільшився дефіцит електроенергії. А тому на сьогодні були заплановані більші, ніж вчора, обмеження при відключеннях світла, зокрема із залученням "світло-сірої" зони з графіків.
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