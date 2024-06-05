Посвідчення ветерана тепер доступне в застосунку "Дія". Його можуть отримати не лише військові, але й постраждалі внаслідок війни та сім'ї загиблих захисників.

Про це повідомив віце-прем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Електронний документ можуть отримати:

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

учасники війни;

постраждалі учасники Революції гідності;

члени сімей загиблих ветеранів війни;

члени сімей загиблих захисників і захисниць України.

Щоб додати посвідчення ветерана, у застосунку "Дія" потрібно перегорнути всі електронні документи та натиснути "Додати документ". Потім вибрати "посвідчення ветерана". Протягом кількох хвилин документ зʼявиться в застосунку.

Онлайн-документ у "Дії" є аналогом паперового.