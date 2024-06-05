У "Дії" з'явилося посвідчення ветерана [ Редагувати ]
Посвідчення ветерана тепер доступне в застосунку "Дія". Його можуть отримати не лише військові, але й постраждалі внаслідок війни та сім'ї загиблих захисників.
Про це повідомив віце-прем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
Електронний документ можуть отримати:
- учасники бойових дій;
- люди з інвалідністю внаслідок війни;
- учасники війни;
- постраждалі учасники Революції гідності;
- члени сімей загиблих ветеранів війни;
- члени сімей загиблих захисників і захисниць України.
Щоб додати посвідчення ветерана, у застосунку "Дія" потрібно перегорнути всі електронні документи та натиснути "Додати документ". Потім вибрати "посвідчення ветерана". Протягом кількох хвилин документ зʼявиться в застосунку.
Онлайн-документ у "Дії" є аналогом паперового.
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