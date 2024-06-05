Яка ситуація на фронті 5 червня [ Редагувати ]
Від початку доби, 5 червня, на фронті зафіксовано 38 бойових зіткнень. На Покровському напрямку тривають 5 ворожих атак. Про це повідомляє Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Окупанти здійснили два авіаудари із застосуванням шести КАБів, 550 обстрілів позицій наших військ. Також ворог задіяв для ударів 19 дронів-камікадзе.
Ситуація на напрямках
- На Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Вовчанська. Сили оборони продовжують заходи щодо посилення переднього краю оборони.
- На Лиманському напрямку було відбито атаку в Серебрянському лісі. Бої тривають в районах Невського та Серебрянського лісництва.
- На Сіверському напрямку триває боєзіткнення. Дві атаки відбили районі Верхньокам’янського, триває бій біля села Виїмка.
- На Краматорському напрямку ситуація напружена. Від початку доби тривають п’ять бойових зіткнень в районах Андріївки та Кліщіївки.
- На Торецькому напрямку ворог безуспішно намагається наблизитися до позицій наших бійців у районі Білої Гори.
- На Покровському напрямку росіяни здійснюють спроби просунутись в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Сокола. Одну атаку відбито, ще п'ять тривають.
- На Курахівському напрямку військові відбивають штурм у районі Георгіївки.
- На Времівському напрямку продовжуються два боєзіткнення біля Урожайного. Ворог при підтримці танків та двох БМП намагався прорвати нашу оборону. Бій продовжується.
- На Оріхівському напрямку росіяни намагались просунутись в районі Малої Токмачки.
- На Придніпровському напрямку росіяни намагаються витіснити наші підрозділи з плацдарму в районі Кринок. Атака російських загарбників зазнала невдачі. Втрат позицій не допущено.
Раніше ми писали про те, що дрони рф влучили в промисловий об'єкт у Полтавській області.
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