Дрони рф влучили в промисловий об'єкт у Полтавській області [ Редагувати ]
5 червня у Полтавській області російські дрони атакували промисловий об'єкт. Постраждала одна людина.
Про це повідомляє Telegram-канал голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.
Російська армія вночі атакувала Полтавщину. По ворожим БпЛА відпрацювали вогневі групи, - розповів він.
За даними голови ОВА, без "прильотів" не обійшлося.
На території області є влучання в промисловий обʼєкт. Постраждав один чоловік, проте він відмовився від госпіталізації, - додав Пронін.
по темі
У ніч проти 5 червня російські війська знову атакували Україну дронами-камікадзе
Рада Європейського Союзу запровадила нові санкції проти шести фізичних та трьох юридичних осіб з Ірану
У ніч проти 27 травня безпілотники атакували об'єкти в Геленджику, Краснодарський край, неподалік від палацу, збудованого для російського диктатора володимира путіна
Уночі 19 травня російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 із російських Приморсько-Ахтарська та Курська
Російська нафтопереробна галузь зазнає втрат. Чи означає це, що нині росіянам вдалося відновити зруйновані потужності? Та все-таки якої шкоди українські атаки завдали економіці окупантів?