Уряд Литви схвалив виділення для України нового траншу фінансової допомоги. Серед іншого гроші буде виділено на реабілітацію військових.

Зазначається, що йдеться про виділення 12,7 млн євро на проєкти та програми, пов'язані з відновленням України та реабілітацією військових.

Реконструкція України

Видання пише, що на фінансування та реалізацію проекту "Реновація та відновлення школи Зелений Гай у Миколаєві" виділено 2,7 млн євро.

Реалізацією відновлення школи займатиметься Центральне агентство управління проєктами і на це відвели 18 місяців.

Реабілітація військових

Також видання вказує, що на фінансування та реалізацію програми "Реабілітація та реінтеграція поранених і постраждалих від війни в Україні" планується виділити 10 млн євро.

Кошти виділяються на реконструкцію:

реабілітаційного центру травм спинного мозку Дніпровської державної університетської лікарні - до 2,5 млн євро;

на реконструкцію відділення Unbroken Львівського міського реабілітаційного центру в селищі Брюховичі - до 5,6 млн євро;

також до 1,9 млн євро для установ та організацій, що здійснюють діяльність, пов'язану з послугами реабілітації та реінтеграції, для зміцнення та розвитку послуг.

Цим також займатиметься Центральна агенція управління проєктами, а планована тривалість реалізації програми становить 24 місяці.