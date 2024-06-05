Уряд розробив постанову, згідно з якою 17-річні хлопці не повинні будуть повертатися з-за кордону, щоб стати на військовий облік. Про це повідомила віцепрем’єрка - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Щодо 17-річних українців, які наразі перебувають за кордоном:



Міноборони каже, що вони мають приїхати в Україну та стати на військовий облік. Юридично в Міноборони мають рацію, бо так виписані чинні правила.

Ми в Уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, - це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації.



Тому, вже розроблено відповідну постанову, зараз вона проходить погодження та найближчим часом буде прийнята. Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік - або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану", - написала Верещук.

Нагадаємо, чоловіки з подвійним громадянством більше не зможуть виїжджати з країни.