17-річні юнаки можуть не повертатися з-за кордону, щоб стати на облік у ТЦК - Верещук [ Редагувати ]
Уряд розробив постанову, згідно з якою 17-річні хлопці не повинні будуть повертатися з-за кордону, щоб стати на військовий облік. Про це повідомила віцепрем’єрка - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Щодо 17-річних українців, які наразі перебувають за кордоном:
Міноборони каже, що вони мають приїхати в Україну та стати на військовий облік. Юридично в Міноборони мають рацію, бо так виписані чинні правила.
Ми в Уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, - це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації.
Тому, вже розроблено відповідну постанову, зараз вона проходить погодження та найближчим часом буде прийнята. Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік - або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану", - написала Верещук.
Нагадаємо, чоловіки з подвійним громадянством більше не зможуть виїжджати з країни.
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