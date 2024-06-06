Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила про перший у світі випадок смерті людини від штаму пташиного грипу H5N2, який раніше не виявляли у людей.

59-річний чоловік, що мав інші серйозні захворювання, не контактував із птицею чи іншими тваринами перед тим, як у нього в лабораторії діагностували H5N2.

За даними ВООЗ, чоловік був прикутий до ліжка протягом трьох тижнів з інших причин. Симптоми пташиного грипу, зокрема лихоманка, задишка, діарея та загальне нездужання, вперше з'явилися 17 квітня. 24 квітня він звернувся за медичною допомогою і був госпіталізований у Мехіко, де того ж дня помер. Наприкінці травня було підтверджено, що причиною смерті став штам H5N2.

Міністерство охорони здоров'я Мексики повідомило, що чоловік мав хронічну хворобу нирок і діабет 2 типу, передає Reuters.

Цей випадок став першим лабораторно підтвердженим зараженням людини штамом H5N2. ВООЗ вважає, що ризик зараження вірусом пташиного грипу для людини залишається низьким.