Багато онлайн-казино пропонують тисячі розваг на будь-який смак. На сторінках гемблінг-майданчиків ви зустрінете класичні автомати-книжки або фруктові слоти, ігри з LIVE-дилерами, чудові емулятори з 3D-графікою та сучасною механікою, швидкі ігри та багато іншого. Більшість гральних автоматів має 2 режими: тестовий та на гроші. Багато апаратів беруть участь у турнірах чи щоденних місіях клубів.

У онлайн-казино Pin Up Games є понад 3700 ігрових автоматів від понад 44 провайдерів зі світовим ім'ям. Зручний фільтр дозволить відсортувати слоти за функціями, типами, новизною, популярністю та постачальниками.

Критерії вибору слотів Пін Ап

Існує безліч факторів, які дозволять вибрати саме ту розвагу, яка принесе значні призові та море позитивних емоцій. Зрозуміло, вагому роль відіграють переваги гемблера. Але не варто відкидати параметри запропонованих емуляторів, адже залежить результативність гри.

Рівень теоретичної віддачі

Чим вище рівень RTP (теоретичної віддачі), тим більшими будуть шанси на виграш призу. Повернення варто оцінювати з позиції тривалої ігрової сесії. Немає жодної гарантії, що, зробивши 5-7 ставок в автоматі з RTP 98%, ви відразу виграєте призові.

Порада! Намагайтеся вибирати слоти із віддачею 96-99%. Робіть ставки в емуляторах, де давно не вигравали.

Волатильність

Цей критерій йде в парі з теоретичним поверненням грошей. Показник демонструє, як часто та в якому розмірі отримає виграш гравець.

Варіанти ситуацій:

слоти з низькою волатильністю - радують частими, але дрібними виграшами;

середньодисперсійні слоти - порадують регулярною виплатою;

високодисперсійні емулятори - рідко дають призові, зате якщо вам пощастить, отримаєте куш.

Таким чином, просунуті гемблер часто вибирають слоти з високою волатильністю, оскільки бажають виграти по-крупному. Початківцям ми порекомендуємо низькодисперсійні апарати, які подарують безліч позитивних емоцій від частих виграшів.

Функції та бонусні ігри Pin Up

Сьогодні мало кого здивуєш автоматами-книжками із бонусною грою у вигляді раунду фриспінів чи ризик-грою на подвоєння. Гемблерів цікавлять наворочені функції та окремі бонусні раунди, наприклад, у вигляді Колеса Фортуни.

Сучасні опції емуляторів:

символи, що розширюються;

додаткові множники;

каскадне оновлення екранів;

безліч способів виграти Megaways;

функції «Підштовхнути» та «Утримати»;

кілька барабанів;

автомати кластерного типу, коли призначення виплати не за лінії, а число однакових символів;

і багато інших.

На сайті Pin Up casino на вас чекають емулятори з прогресивними джекпотами, функцією Megaways, автомати-книжки, сучасні та класичні слоти, карти, рулетка, crash-розваги. Тематика слотів різноманітна, починаючи від Стародавніх цивілізацій і закінчуючи світом фентезі. У категорії "Новинки" доступні гральні автомати, що вийшли зовсім недавно. Розділи "Популярні" та "Рекомендовані" нададуть слот-машини, що користуються популярністю у відвідувачів платформи.

Коефіцієнти виплат

Чим вище коефіцієнти за символами, тим щедріші виграші чекають на гравців. Для визначення оплати за знаки необхідно зайти в меню емулятора та ознайомитись з таблицею виплат PayTable.

Важливо! Як правило, оплата за символи у таблиці призначається за кількість призових ліній. У разі, щоб отримати реальний коефіцієнт, потрібно розділити показник на кількість ліній для виплат.

Яким має бути розмір ставки для виграшу?

Ну, хто не хоче виграти в автомати по-крупному? Багато гравців застосовують спеціальні стратегії та керуються деякими правилами вибору автоматів. Давайте розберемося, які дії гемблерів наблизять їх до великого призу.

Дії для виграшу по-крупному:

вибирайте автомати з прогресивним джекпотом ліцензованих казино;

робіть великі ставки, адже ймовірність появи бонусної гри в такому разі буде значно вище;

вибирайте автомати, які давно не вигравали;

грайте у високодисперсійні слоти з високим рівнем теоретичної віддачі;

налаштуйтеся на тривалу ігрову сесію.

Не забувайте про відповідальну гру. Намагайтеся не виходити за межу банкролу і не намагайтеся відігратися у разі програшу.

Автомати з купівлею бонусів

Слоти, випущені починаючи з 2020 року, часто забезпечують функцією купівлі бонусної гри. Вам потрібно заплатити суму, яка в 20–100 разів перевищує розмір бета, і ви гарантовано зможете перейти в додаткову гру, отримавши ще більше призів.

Також існують емулятори з можливістю збільшити шанси на бонуси. Плата у них значно нижча, ніж безпосередньо при купівлі додаткової гри. Але немає жодних гарантій, що раунд із фриспінів буде запущено.

Crash-розваги: ​​як виграти?

Crash-ігри на тему катастроф - нова тенденція у світі iGaming. Такі слоти відрізняються нестандартною механікою, анімованою графікою, високими коефіцієнтами виплат. Багато автоматів засновані на принципі Provably Fair, коли результат залежить не тільки від генерації випадкових чисел слотом, але й зроблених гравцями ставок. Таким чином, результат гри повністю непередбачуваний.

Особливою популярністю користується гра Aviator. У момент зльоту літака гемблеру потрібно вивести призові з орієнтацією на очікуваний множник. Активація кнопки Cash Out при наборі судном висоти забезпечить вас виграшем: ставка*коефіцієнт. Не встигнете вивести призові до зльоту літака, програєте!

Особливості гри Aviator:

є можливість зробити 2 ставки в одному раунді;

передбачено чат для спілкування між гравцями;

високі коефіцієнти;

наявність статистики;

простий інтерфейс.

Досвідчені гемблери рекомендують виводити призові, коли множники будуть в діапазоні - х2-х5. У такому разі ваші шанси на виграш є вкрай високими.

У казино Pin Up грі Авіатор присвячений цілий розділ. Іноді клуб розігрує додатковий бустер, що дозволяє значно збільшити множник. У категорії «CRASH» ви знайдете безліч інших захоплюючих ігор, які обіцяють непоганий заробіток.

ТОП-7 слотів, що реально дають

Українські гемблери віддають перевагу деяким автоматам, які, на їхню думку, часто видають призові. Ми підготували для вас вибірку слотів, які користуються популярністю серед гравців казино.

Топ-7 емуляторів, у яких часто можна виграти призові:

Sweet Bonanza. Цей кластерний слот щедро нагородить тих, кому вдалося зібрати щонайменше 8 однакових солодощів. Крім того, під час бонусної гри з'являються множники, які збільшують виплату у 2-100 разів. Книга Ра. Вважається, що автомат-книжка на тему Стародавнього Єгипту забезпечить не тільки цікавий ігровий процес, та й хорошу виплату. Рівень RTP досягає позначки 98,6%. Слот рекомендований новачкам. Wolf Gold. Автомат Pragmatic Play має функцію накопичувального джекпоту. Максимальний коефіцієнт у слоті покладається за упіймання 5 знаків бика. Рівень теоретичної віддачі – 96%. Гонзо квест. Слот-машина на тему пригод та збору скарбів порадує чудовою графікою, високими виплатами та рівнем віддачі 97,8%. Dinopolis. Мультяшний ігровий автомат про динозаврів переповнений бонусами, що зустрічаються навіть у базовій грі. При появі 3 Scatters відкриється доступ до бонус-раунду, що обіцяє фріспіни та інші подарунки. Збирайте монети і ви отримаєте ще більше нагород. Божевільна Мавпа. Автомат про кумедних мавпочок досі популярний серед українських гравців. Відмінна риса слота - наявність тематичної бонусної гри та ризик-ігри на подвоєння. Gates of Olympus. Сучасний слот 2021 року порадує раундом фриспінів/респінів та можливістю купівлі бонуски. Кластерний автомат має віддачу в 95,5% і максимальний множник х5000.

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