У російському полоні перебувають 6 465 українських військових, в українському - 1 348 росіян. Про це заявив володимир путін на зустрічі з представниками міжнародних інформагентств.

Могу точно назвать цифры [тех, кто] удерживается в плену. Наших солдат - 1348 человек [в плену]. Украинских солдат у нас 6465.

31 травня Україна повернула з російського полону 75 осіб. Серед них - 71 військовослужбовець. Це був перший обмін після 8 лютого, коли обмін пройшов за формулою "100 на 100".

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Серед інших на Батьківщину повернувся Роман Горілик, який був старшим контролером КПП з охорони Чорнобильської АЕС. Фото виснаженого Романа 4 червня опублікував український проект "Хочу жити".

За час полону ані Горілика, ані інших українців жодного разу не відвідували спостерігачі Міжнародного Комітету Червоного Хреста, щоб ніхто не міг зафіксувати, як російська сторона поводиться з військовополоненими.

Стан Романа та інших українських військовополонених викликає жах та асоціації з нацистськими концентраційними таборами смерті.

Нагадаємо, українські правоохоронці розслідують вбивство 61 бійця ЗСУ, який опинився у полоні у росіян. Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін в ефірі телемарафону.