Начальник Генштабу - інформатор російської розвідки. У Молдові журналісти викрили військового експосадовця на багаторічній роботі на москву. Своїм кремлівським кураторам він здавав геть усю інформацію, зокрема про постачання зброї для України через Румунію, та вимагав від них швидше ввести російські війська в Україну. Тим часом на сполох б'ють й західні спецслужби, адже, стверджують, що росія сформувала потужне агентурно-диверсійне павутиння у Європі. Як його викривають? Докладніше в матеріалі наших кореспондентів.

Скандальне викриття у Молдові. Журналісти опублікували листування колишнього начальника Генштабу Молдови Ігоря Горгана з російським куратором. Військовий командувач роками здавав абсолютно всю інформацію московській розвідці. Від місця й часу проведення навчань молдовських військових до контрактів та маршрутів пересування західної допомоги Україні - після початку повномасштабного вторгнення. Окрім того, вимагав від кремля негайного введення російських військ до Молдови:

Нам терміново потрібне очищення країни від усякої фашистської мразі! Багато хто готовий. Передайте. Час настав. Я всю ситуацію в армії тримаю на контролі. З політиками розберемося швидко.

Служба Інформації та безпеки Молдови підтвердила правдивість журналістського розслідування. Офіційна позиція Кишинева: зрадник має понести найсуворіше покарання. Усі державні нагороди Горгана, який був керівником Генштабу у 2013 та 2019-21 роках, анульовані. А представництво ООН, де ексчиновник працює нині, відсторонило його від роботи.

Такі випадки свідчать про необхідність постійного моніторингу та ретельної перевірки працівників органів оборони та державної безпеки. Такі інсайдерські злочинці сприяють гібридним загрозам державі Республіка Молдова. Саме тому нам потрібні ефективніші інструменти боротьби з актами державної зради.

Горган був радянським офіцером, і попри всі зміни й реформи, так ним і залишився. Та нині західні спецслужби фіксують сплеск активності російських шпигунів та диверсантів у Європі. Саме вони стоять за багатьма нещодавніми інцидентами, що сталися в різних країнах ЄС. При цьому кремль більше не хвилює, чи упіймають його агента. Про це написали одразу кілька поважних видань.

росія вже давно спонсорує таємні акти руйнування в Європі: ще у 2014 році російські агенти, ймовірно, саботували чеські склади боєприпасів, що містили зброю, призначену для України. Його режим культивує злочинців і радикалів як довірених осіб; він використовує міграцію як зброю, виштовхуючи біженців через кордони в Європу. Він використовує формально цивільні об'єкти, такі як риболовецькі траулери, для атак на цінну підводну інфраструктуру.

Не бракує й свіжіших прикладів. Серед них - підпал пов'язаного з Україною складу у Великій Британії, диверсійний план проти американських військових баз у Німеччині, спроби порушити роботу європейських мереж залізничних сигналів. А також ціла низка загадкових пожеж та вибухів на військових виробництвах у Європі та США.

Джеймс Клеверлі, міністр внутрішніх справ Великої Британії:

Протягом багатьох років ми спостерігаємо, як росія та її розвідка діють все відкритіше та нахабніше, щоби підірвати нашу безпеку та втручатися в нашу демократію. А з часу незаконного вторгнення в Україну її риторика та погрози лише зросли. Це плани диверсій проти військової допомоги Україні в Німеччині та Польщі, шпигунство в Болгарії та Італії, кібератаки та дезінформація, порушення повітряного простору та глушіння GPS з впливом на цивільну авіацію.

До всього, росія намагається підірвати єдність демократичного світу зсередини. Так у ЄС викрито організацію "Voice-of-Europe" - "Голос Європи", що просувала ініціативи та інформаційні кампанії, щоби схилити суспільну думку на користь росії. Бельгійський премʼєр-міністр Александр де Кроо заявив, що деякі з депутатів Європарламенту отримали від "Voice-of-Europe" гроші за просування російської пропаганди.

Александр де Кроо, премʼєр-міністр Бельгії:

Між бельгійськими та чеськими службами розвідки відбулася тісна співпраця. Виявилося, що росія зверталася до європейських парламентарів, а також платила їм за те, щоби вони просували російські наративи. Йдеться не про пересічних людей у соціальних мережах. Йдеться про депутатів, які одержують гроші. Це тиск ззовні, але це і співпраця з ним зсередини.

Західні політики і спецслужби сушать голови над тим, як відповісти на такі зухвалі витівки москви. Усі розуміють - надалі їх тільки більшатиме. Та проблема в тому, що удар у відповідь має бути мало того що переконливим, так ще й обійтися без "неетичних або незаконних засобів", подібних до тих, які використовує росія. Та ще й не загрожувати ескалацією конфронтації.