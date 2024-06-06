Рік тому росіяни скоїли один із найважчих злочинів у війні проти України. Військові 205-ї мотострілецької бригади окупаційної армії рф підірвали Каховську ГЕС. Майже сто населених пунктів півдня опинилися у зоні підтоплення. Десятки тисяч українців мали рятуватися і втратили майно. Під час повені, лише на контрольованій території Херсонщини, загинула 31 людина. А кількість жертв на окупованому лівому березі Дніпра невідома. російські терористи скоїли злочин екоциду і залишили без питної води тисячі населених пунктів, завдали прямих збитків на щонайменше 2 мільярди доларів, змінили екосистему і ледь не спричинили ядерну катастрофу, поставивши під загрозу Запорізьку атомну станцію. Пригадаємо те, що українці пережили рік тому.

Рівно рік тому ця вулиця в селі Афанасіївка Снігурівської громади була затоплена водою з річки Інгулець. Рівень води тримався два тижні. Мешканці села і досі продовжують усувати наслідки.

Юрій, житель села Афанасіївка:

Немає питної, набираєш її, а вона не годна, то привозять бочки великі, поставили люди, беремо баклажки й носимо. А ця, якщо її набираєш, то осад в розмір з пальця, і сушить після неї.

Будинки місцевих жителів в Афанасіївці з шостого на сьоме червня почало стрімко заливати.

Юрій, житель села Афанасіївка:

Ввечері вода була аж там в кінці городу, а вранці вже була тут, можна сказати, за ніч дійшла аж сюди, бо в мене тут корови по дворі ходили, а потім я вже їх випустив. А так цей сарай був у воді, де корови були, я їх вночі випустив, а вранці вони вже були тут.

Людей почали екстрено вивозити. До евакуації залучили рятувальників, волонтерів та військових.

Юрій, житель села Афанасіївка:

Якщо будемо дивитися, то от вікно на сараї відкрите, це рівень води був, це підняте скільки було, уявіть, наскільки воно піднялося. Це якраз тоді хлопці ДСНС їздили на катері, то вони дивилися, питали, чи щось там залишилося, а я казав, що нічого там не залишилося, все у воді було. Цих дерев вершки були тільки видно.

Житло Юрія досі зруйноване. Чоловік поступово збирає кошти та відновлює оселю.

Юрій, житель села Афанасіївка:

Відразу повиносили комиш, дохла риба тут була, то це виносили на смітник. Стіни почали обпадати, потихеньку сміття все виносили, там кухня була нормальна, а потім раз і стінка впала, коли вода почала відходити, вода повимивала глину між камінням, добре, що встиг пеньки попідставляти, щоб дах не впав, було б взагалі.

У Миколаївської ОВА підрахували: в області, внаслідок підтоплення, пошкоджено майже 5 тисяч будинків у 13 селах. Найбільше - у Снігурівській громаді.

Анатолій Мацюта, житель села Василівка:

- Восьмого числа вода прибула. З 7 на 8, наче, а 8 вже нас затопило. - Наскільки рівень води піднявся? - Я не пам'ятаю, бо в нас вся вода була аж до краю, тут по вікна була, в мене трошки нижче, де хати нижче, у них вода у хаті була на 1,70.

У Василівці від крайньої хати до річки - 500 метрів. Але тоді вода затопила будинки на понад два метри.

Анатолій Мацюта, житель села Василівка:

Десь 500-600 метрів так напряму. Вода звідти йшла, з поля від річки, городи затоплювала. Тут було море в нас, тут як завалилося, скільки води й було, тут все взагалі було у воді. Вода була так - як дерева видно, тут сітка в нас, от вода була так, що тільки сітка виглядала, тут такі хвилі були, вітер як піднявся, то воно як на морі було.

Пан Анатолій досі ремонтує свій будинок.

Анатолій Мацюта, житель села Василівка:

Та це нічого не зробили, тільки підлогу зірвали, де живемо, кухню зробили, щоб було де жити, а в хаті тільки підлогу залили й більше нічого. Ми сушили стіни - у мене була газова пушка, газ підключали, купували газ. Вентиляторів накупляв, погоріли, щоб хоч трошки. Воно ще досі смердить у хаті.

Унаслідок підриву Каховської ГЕС у Миколаївській області загинуло двоє людей. Затоплено майже 140 гектарів землі.