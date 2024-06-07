Якою буде погода 8 червня [ Редагувати ]
У суботу, 8 червня, дощі в Україні пройдуть повсюдно, окрім сходу. Попри свіжу нічну температуру, вдень максимально буде до +32 градусів. Про це свідчить прогноз синоптика Наталки Діденко у Telegram.
8 червня в Україні буде тепло чи спекотно. Протягом дня очікується +27...+32 градуси, на заході та півночі +23...+28 градусів.
Вночі передбачаються зовсім "свіжі" градуси - +12....+19 градусів.
8 червня короткочасні грозові дощі пройдуть в Україні практично повсюди, окрім східних областей.
У Києві в суботу беріть точно парасолю, у дощу та грози - висока ймовірність, не забувайте, якщо їдете на природу - засоби проти комарів, температура повітря досягне +26 градусів.
Літо в Україні тільки почалося, проте деякі країни вже щонайменше кілька місяців потерпають від аномальної спеки.
Де-не-де фіксують навіть смерті - на тлі задухи та високої температури повітря. Від таких погодних умов страждають не лише люди, а й тварини.
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