У суботу, 8 червня, дощі в Україні пройдуть повсюдно, окрім сходу. Попри свіжу нічну температуру, вдень максимально буде до +32 градусів. Про це свідчить прогноз синоптика Наталки Діденко у Telegram.

8 червня в Україні буде тепло чи спекотно. Протягом дня очікується +27...+32 градуси, на заході та півночі +23...+28 градусів.

Вночі передбачаються зовсім "свіжі" градуси - +12....+19 градусів.

8 червня короткочасні грозові дощі пройдуть в Україні практично повсюди, окрім східних областей.

У Києві в суботу беріть точно парасолю, у дощу та грози - висока ймовірність, не забувайте, якщо їдете на природу - засоби проти комарів, температура повітря досягне +26 градусів.

Літо в Україні тільки почалося, проте деякі країни вже щонайменше кілька місяців потерпають від аномальної спеки.