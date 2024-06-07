У Копенгагені напали на прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен [ Редагувати ]
У Копенгагені чоловік напав на прем'єр-міністра Метте Фредеріксен, повідомляє видання Ekstra Bladet з посиланням на офіс глави уряду.
В уряді заявили, що нападник вдарив Фредеріксен на площі Культорвет у Старому місті. Прем'єрка "шокована тим, що сталося". Інших коментарів в офісі глави уряду не навели.
За словами джерела Ekstra Bladet, з Фредеріксен все гаразд, але вона "дуже приголомшена" подією. Нападника затримали. Мотиви його вчинку не відомі.
Метте Фредеріксен 46 років. Вона обіймає посаду прем'єр-міністра Данії з 2019 року.
Нагадаємо, 15 травня внаслідок нападу було поранено прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Політик на вулиці отримав кілька куль після засідання кабінету міністрів у місті Гандлові.
Підозрюваного у замаху на Фіцо - 71-річного письменника Юрая Цинтулу - затримали на місці нападу та заарештували. Йому загрожує від 25 років до довічного ув'язнення. Цинтула пояснив свої дії незгодою із політикою уряду. 31 травня Фіцо виписали з лікарні.
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