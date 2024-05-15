Прем'єр-міністр Словаччини Роберта Фіцо поранили внаслідок замаху. У політика стріляли вдень 15 травня у місті Гандлова в центральній частині Словаччини (190 км від Братислави).

На Фіцо напали після виїзного засідання Кабінету міністрів, коли він підійшов до місцевих жителів. Злочинець звернуся до Фіціо "Робо, йди сюди", після чого зробив, за різною інформацією, від двох до п'яти пострілів.

Після нападу охоронці забрали Фіцо в автомобіль та повезли до лікарні.

Роберта Фіцо поранили в груди та живіт. Джерела видання Dennikn стверджують, що життю політика нічого не загрожує.

За інформацією видання Pravda, словацький прем'єр-міністр перебуває у тяжкому стані. На гелікоптері Фіцо доправили до лікарні в Банська-Бистриці, неподалік Гандлови.

Поліцейські одразу ж затримали нападника. За даними телеканалу Joj, у Роберта Фіцо стріляв 71-річний чоловік з міста Левіце у західній Словаччині.

Мотиви нападника невідомі. При цьому Фіцо вважається проросійським політиком. Він обійняв посаду прем'єр-міністра у жовтні 2023 року. Відтоді встиг назвати Україну "найкорумпованішою країною" і припинив поставки зброї ЗСУ, а також пообіцяв блокувати допомогу Києву від Євросоюзу.