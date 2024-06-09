На аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області могли бути ураженими два багатоцільових винищувача Су-57. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

"Насамперед ми констатуємо сам факт ураження. Головне управління розвідки не коментує засоби ураження, як власне, що це була за операція ти чия.

Інформація уточнюється, і справді це дуже добрі новини для України. Це перше бойове ураження цього "надсучасного" літака, який росія позиціонує як літак 5-го покоління, втім у багатьох у світі щодо цього є сумніви. Новина справді стала важливою і знаковою для військових експертів, міжнародної військової спільноти. І стаття у Вікіпедії дуже оперативно оновилася.

Але це ще не все. Є дані, які продовжують уточнюватись. Є попередня інформація, що уражених літаків Су-57 могло бути два.

Також є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів.

Безумовно ці інциденти на летовищах, які використовує ворог на війні проти нашої країни, будуть тривати Нагадаємо, що і Су-57, не заходячи на територію України, у повітряний простір України, завдає ракетних уражень саме по цивільних об'єктах, по мирній інфраструктурі...

Попри те, що ворог робить цю інформацію закритою, приховує точні дані, у нас є інформація (про кількість Су-57 - ред.) і всі оновлення збираються. Справді, не так давно умовно до масового виробництва ця модель надійшла після величезної кількості проблем. І наразі їх не так багато.

Одна з причин, чому цей літак не заходить у повітряний простір України - вони бояться катастрофічно іміджевих втрат і його ураження у повітряному просторі України. Тому що характеристики даного літака далеко не такі, як його рекламували на міжнародному ринку озброєнь", - розповів Андрій Юсов.