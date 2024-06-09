План на випадок "якщо завтра війна". Німеччина узгодила протоколи тотальної оборони. Документ запрацює у разі агресії з боку росії. Як житимуть німці в умовах війни? І чому заговорили навіть про талони на їжу? Тетяна Логунова - більше про воєнні рейки німецької економіки та готовність Бундесверу до війни.

До можливого нападу востаннє німці готувалися ще за часів Холодної війни, коли країна була розділена на Західну та Східну Німеччини. Тоді уряд ФРН розробив "Рамкову директиву про тотальну оборону". Десятиліттями про цей документ ніхто навіть згадував. Тепер, після повномасштабного нападу росії на Україну і погроз кремля у бік НАТО, план оборони дістали з полиці. Актуалізували, доповнили та офіційно затвердили.

Документ чітко прописує алгоритм дій державних інституцій, армії та підприємств критичної інфраструктури у разі нападу на країну. Про агресію федеральний уряд оголосить по радіо, телебаченню та в інтернеті. Війська Бундесверу одразу перекинуть на східний фланг. Парламент, який не можна буде розпускати до завершення війни, ухвалить рішення про відновлення військового призову та мобілізацію резервістів. Низку підприємств зобов'яжуть працювати на потреби армії. А на потреби держави - усіх повнолітніх німців. Якщо треба - без вихідних.

Бомбосховищ, придатних для використання, у Німеччині майже немає. Цивільні укриття закрили після завершення Холодної війни та об'єднання країни. Документ передбачає, що німці ховатимуться від обстрілів у підвальних приміщеннях, підземних паркінгах та на станціях метро. Вони в Німеччині, щоправда, неглибокі.

Їжею та водою - забезпечить держава. Уряд постачатиме продовольство зі стратегічного резерву продуктів тривалого зберігання. За потреби - можливе запровадження талонів. Подбати про індивідуальні запаси вже зараз мають і жителі країни. Уряд радить німцям мати харчі та воду з розрахунку на 10 днів.

Уряд Німеччини, звісно, закликає людей не панікувати. Мовляв, офіційний Берлін та його союзники роблять усе можливе, щоб уникнути війни росії з державами НАТО. Це підготовка, якщо цього не вдасться оминути. Такий сценарій - імовірний, прямо говорить міністр оборони Німеччини.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

росія давно перейшла на військову економіку і продовжує озброюватися. Не можна вірити, що путін зупиниться на Україні. москва є загрозою для Грузії, Молдови та зрештою для НАТО.

Бути напоготові радять й військові експерти. За їхніми прогнозами, росія може наважитися напасти на країни Альянсу вже за 5-6 років.