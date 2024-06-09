Переселенка з Краматорська проводить курси з шиття в Черкасах [ Редагувати ]
Поселитися на новому місці, а потім здобути й нову професію. У Черкасах організували майстерню, де переселенці зможуть опанувати швацьку справу та ще й заробляти на цьому. Ремеслу навчають у гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб. Охочих долучитись до такої ініціативи вже кілька десятків. Про свої плани розповіли й нашій знімальній групі.
У невеличкій кімнаті на почесному місці - манекен та маленька швацька машинка. Лідія захопилася шиттям ще в школі. Потім, хоча й змінила фах і стала кухарем, однак машинку - не полишила. Коли виїжджала з рідного Краматорська, забрала з собою і швацьке приладдя. Воно згодом і допомогло не впасти в депресію після вимушеного переселення.
Лідія Рожанська, переселенка:
Треба йти навчатись, ходити на курси, розвиватись, це дуже відволікає, я по собі знаю, я на одні курси пішла, потім на другі, там познайомилась, там поспілкувалась, треба просто не закриватись, не сидіти в кімнаті, а спілкуватись.
Саме з такою метою і вирішили відкрити швацьку кімнату в гуртожитку. Тут нині живе зо пів сотні переселенців і такий проєкт - це спосіб гуртування та спроби власного бізнесу.
Любов Романенко, завідувачка гуртожитку:
Бачила, що багато творчих людей і шили, і пробували, приносили, і їм не було куди себе діти, одна кімната, вони не здружені були. Там купили, там хтось щось віддав, треба підшити, от якби була машинка - і в мене така якась думка виникла.
Щоб облаштувати мінімайстерню, переселенці звернулися по допомогу до благодійників. Ті знайшли фінансування на ремонт кімнати. Допомогли й закупити обладнання. А завдяки співпраці з центром зайнятості - ще й отримали ваучер на професійні курси для ініціаторки ідеї.
Віталій Радченко, регіональний координатор благодійного фонду:
Розвиватись для себе, робити свою справу, навчатись чомусь новому, бо в основі люди, які переміщені зі східної частини держави - там професії специфічні і важко в нас знайти, тому важливо адаптуватись і навчатись нового, це можливість для заробітку й життя.
А це та сама кімната, де тепер всі переселенці можуть навчатися швацької справи. У цьому їм допомагатиме Лідія.
Олена уважно слухає рекомендації щодо шиття. Жінка - родом з Луганщини. Коли почалася російська агресія на Донбасі - переїхала на Харківщину, а вже після повномасштабного вторгнення - у Черкаси. Тут знайшла роботу, але мріє про власну справу і вірить, що ця швацька майстерня для переселенців може перерости у великий бізнес-проєкт.
Олена Комарова, переселенка з Луганщини:
Вивчити ринок, куди, що, як пропонувати свої послуги, може, це будуть замовлення від гуртожитку, ось комендант каже, що треба пошити штори. У групах переселенців в чатах теж бувають повідомлення, скажіть, де підшити, де швачки, тобто, я думаю, там ми теж можемо.
Нині пройти навчання у швацькій майстерні вирішили зо два десятки людей. Утім, проєкт планують розширювати. І згодом зробити цю справу прибутковою.
по темі
Вони систематично кілька разів на тиждень приймають тисячі внутрішньо переміщених осіб в кількох містах України. Яку допомогу видають? І чи багато по неї звертається?
Десятки добровольців приїздять забрати собак та котів на безпечнішу територію. Наша знімальна група познайомилась з евакуйованими тваринами та їхніми рятівниками у Черкасах.
Особливо активним ворог залишається на Покровському напрямку. Там окупанти вже здійснили 14 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони нині вживають заходів щодо стабілізації обстановки. Деталі зі Східного фронту далі в нашому огляді.
На передовій встановлював вибухівку, розміновував території та займався евакуацією. Там же дістав поранення, втратив око, але служби не полишив. Про свій вибір розповів нашим журналістам.
У червні запланували ще чотири безкоштовні потяги. Один з них зустріли наші кореспонденти.
Люди подолали чотири кілометри, аби втекти від ворога. Поліцейська група "Білий Янгол" спланували маршрут і підхопили їх у найближчій точці, якої вдалось дістатися. Про чергову історію порятунку в матеріалі Юрія Куцого.